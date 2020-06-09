Минсельхоз Татарстана поможет фермерам сбыть продукцию

Минсельхоз Татарстана развивает систему «Туган як» («Родной край»), которая поможет в реализации продовольственной продукции фермеров. Ее министерство разработало совместно с «Центром компетенций по развитию сельхозкооперации», говорится на сайте ведомства.

«Наша цель — помочь фермерам реализовать произведенную продукцию на выгодных условиях с применением современных цифровых решений и объединением в единую систему онлайн- и офлайн-магазинов, логистических центров, кооперативов, ресурсов системы Татпотребсоюза, агропарка и местных производителей», — сказал директор РИВЦ Нияз Халиуллин.

Планируется, что проект даст возможность горожанам приобретать свежие фермерские продукты как в магазинах у дома, так и через интернет.

В мае в Казани открыли торговую площадку без наценок.

