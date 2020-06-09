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Чемпионы России по хоккею на траве из Казани сменили название из-за нового спонсора

12:47, 09.06.2020
Чемпионы России по хоккею на траве из Казани сменили название из-за нового спонсора
Фото: dinamo.tatarstan.ru

Казанский женский клуб по хоккею на траве и действующий чемпион России сменил название из-за нового спонсора.

Начиная со следующего сезона хоккеистки «Динамо-Гипронииавиапром» будут выступать под названием «Ак Барс — Динамо». Соответствующая информация опубликована на сайте налоговой.

Изменение названия клуба связано со сменой главного спонсора. Отныне вместо завода «Гипронииавиапром» команде будет помогать «Ак Барс Банк». При этом клуб сохранил организационно-правовую форму и продолжит выступать в статусе автономной некоммерческой организации.

Первые игры женская команда «Ак Барс — Динамо» проведет на своем поле против «Спартак-Дончанки» и «Коммунальщика» 25-26 июля и 1—2 августа соответственно.

Напомним, что казанское «Динамо» является трехкратным чемпионом страны по хоккею на траве. В прошедшем сезоне команда под руководством Валентины Апельганец выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

Спорт Татарстан
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