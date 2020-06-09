Spotify рассчитывает начать работу в России с осени

Популярный во всем мире музыкальный сервис Spotify вновь объявил о намерении запуститься в России. Теперь шведская компания рассчитывает начать работу с осени.

Возможным партнером самого популярного в мире музыкального стримингового сервиса рассматривается МТС, пишет «Коммерсант». Однако переговоры идут и с конкурентами сотового оператора.

Spotify пытается начать работу в России с 2014 года, отмечает газета. Однако ежегодно запуск откладывается по различным причинам.

В целом по миру сервис насчитывает более 108 млн подписчиков. Ближайший конкурент — Apple Music, в активе которого насчитывается 54,7 млн подписчиков.

Ранее эксперты называли российские приложения, которые могут заменить западные аналоги. В их числе перечислены «Яндекс.Музыка», Boom и Zvooq, которые и станут конкурентами Spotify на российском рынке.

