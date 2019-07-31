Эксперты назвали отечественные альтернативы зарубежным приложениям для смартфонов

Эксперты российского Института развития интернета (ИРИ) составили перечень российских мобильных приложений, которые могу заменить иностранные аналоги. Они отметили, что замена возможна в 9 из 12 категорий.

Так, браузеры Google Chrome, Opera и Safari может заменить «Яндекс. Браузер». Почтовые сервисы Gmail и Outlook можно поменять на «Яндекс.Почту» и «Почту Mail.ru».

Также есть альтернативы среди стриминговых музыкальных сервисов («Яндекс. Музыка», Boom и Zvooq), соцсетей («ВКонтакте», «Одноклассники»), антивирусов (Kaspersky, Dr.Web) и сервисов облачного хранилища («Облако Mail.ru», «Яндекс.Диск»), сообщается на сайте ИРИ.



Напомним, в конце июня этого года Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России предложило обязать предустанавливать на продаваемые в России смартфоны и планшеты отечественные приложения. Поправки, которое разработало ведомство, во многом повторяют проект, представленный Федеральной антимонопольной службой (ФАС) летом прошлого года.

Недавно ФАС России доработала законопроект. Теперь выбор отечественного программного обеспечения (ПО) для предустановки фактически будет оставаться за потребителями устройств, исходя из экономической целесообразности и востребованности софта.