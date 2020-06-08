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Минтранс Татарстана показал новый фоторепортаж о ходе строительства Большого Казанского кольца

09:37, 08.06.2020 Сюжет:  Нацпроекты в Татарстане 1
Минтранс Татарстана показал новый фоторепортаж о ходе строительства Большого Казанского кольца
Фото: mindortrans.tatarstan.ru

Татарстанский Миндортранс отчитался о том, что сделано за неделю в рамках строительства Большого Казанского кольца. К отчету прилагается фоторепортаж с места работ.

За неделю рабочие забетонировали перила и барьеры на пролетах путепровода. Начались работы по прокладыванию дороги под мостом. Продолжена установка перильных ограждений и опор наружного освещения на подпорных стенах №3 и №4.

Также продолжается возведение надземного перехода, на роскошь и кич которого уже обратили внимание соцсети. В сообщении министерства это фигурирует как «установка в проектное положение пролетного строения надземного пешеходного перехода в пролете между опорами №1 и №2 со смонтированным остеклением и декоративными элементами».

На прошедшей неделе велись работы по монтажу опор наружного освещения вдоль правого и левого съезда.

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  • Миндортранс РТ
  • Миндортранс РТ
  • Миндортранс РТ
  • Миндортранс РТ
  • Миндортранс РТ

Пресс-служба Миндортранса напоминает, что 1 этап БКК протяженностью 800 м предполагается сдать 30 августа. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:12
    Замечательные новости.
    Спасибо.
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