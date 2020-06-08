Минтранс Татарстана показал новый фоторепортаж о ходе строительства Большого Казанского кольца

Татарстанский Миндортранс отчитался о том, что сделано за неделю в рамках строительства Большого Казанского кольца. К отчету прилагается фоторепортаж с места работ.

За неделю рабочие забетонировали перила и барьеры на пролетах путепровода. Начались работы по прокладыванию дороги под мостом. Продолжена установка перильных ограждений и опор наружного освещения на подпорных стенах №3 и №4.

Также продолжается возведение надземного перехода, на роскошь и кич которого уже обратили внимание соцсети. В сообщении министерства это фигурирует как «установка в проектное положение пролетного строения надземного пешеходного перехода в пролете между опорами №1 и №2 со смонтированным остеклением и декоративными элементами».

На прошедшей неделе велись работы по монтажу опор наружного освещения вдоль правого и левого съезда.

1 / 5 Миндортранс РТ

Миндортранс РТ

Миндортранс РТ

Миндортранс РТ

Миндортранс РТ

Пресс-служба Миндортранса напоминает, что 1 этап БКК протяженностью 800 м предполагается сдать 30 августа. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».