С начала года на водных объектах Татарстана погибли 15 человек

С начала 2020 года на водных объектах Татарстана погибли 15 человек (в том числе один ребенок), как и за аналогичный период прошлого года (15 человек, в том числе два ребенка). Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РТ.

Так, 5 июня в реке Кондуча около мкр. Нижний Нурлат Нурлатского района утонул 14-летний подросток. Он купался со сверстниками без взрослых в необорудованном месте.

Всего с начала года зарегистрировано 27 происшествий, что на три больше, чем в 2019 году. Спасли 34 человека (в прошлом году — 30, в том числе двоих детей).



В Татарстане пляжный сезон откроется позже заявленной даты 1 июня. Это связано с санэпидобстановкой. На пляжах республики дежурят патрули из-за угрозы распространения коронавируса.