Минэкономики РФ может создать реестр концессионных соглашений

В Минэкономики РФ предложили собрать данные о различных концессионных проектах бизнеса и госорганов в одном реестре на базе информационной системы «Управление». На сегодня размер обязательств по таким соглашениям оценивается в сумму от 300 млрд рублей до 3 трлн.

Согласно проекту, госорганы обяжут вносить данные о вновь заключенных соглашениях в течение 10 рабочих дней, пишет «Коммерсант».

Регионы должны будут загрузить все данные по своим концессиям к 1 июля 2021 года, муниципалитеты — к середине 2022 года.

Благодаря новой системе министерство рассчитывает провести переучет обязательств бюджета перед концессионерами.

Напомним, в июне власти Татарстана подписали концессионное соглашение с ООО «Фарммедполис РТ». Компания получила право развернуть медицинский промпарк на территории выставочного комплекса Kazan Expo.



