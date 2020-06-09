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Минэкономики РФ может создать реестр концессионных соглашений

09:53, 09.06.2020
Минэкономики РФ может создать реестр концессионных соглашений
Фото: glava.kbr.ru

В Минэкономики РФ предложили собрать данные о различных концессионных проектах бизнеса и госорганов в одном реестре на базе информационной системы «Управление». На сегодня размер обязательств по таким соглашениям оценивается в сумму от 300 млрд рублей до 3 трлн.

Согласно проекту, госорганы обяжут вносить данные о вновь заключенных соглашениях в течение 10 рабочих дней, пишет «Коммерсант».

Регионы должны будут загрузить все данные по своим концессиям к 1 июля 2021 года, муниципалитеты — к середине 2022 года.

Благодаря новой системе министерство рассчитывает провести переучет обязательств бюджета перед концессионерами.

Напомним, в июне власти Татарстана подписали концессионное соглашение с ООО «Фарммедполис РТ». Компания получила право развернуть медицинский промпарк на территории выставочного комплекса Kazan Expo.

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