Часть Kazan Expo выделят под медицинский промпарк

Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин подписал распоряжение, согласно которому часть площадей выставочного центра Kazan Expo, построенного к чемпионату WorldSkills, отдана в концессию на 15 лет для размещения медицинского промышленного парка.

Так, часть парка будет отдана казанскому ООО «Фарммедполис РТ».

Как пояснил гендиректор предприятия Альберт Гайфуллин, речь идет о передаче 36 тыс. кв. м — кластера «В» выставочного комплекса. Он уточнил, что концессионное соглашение с правительством заключат через 45 дней, если на данный объект не появятся другие претенденты, пишет «Коммерсант».

В сентябре 2019 года ООО «Фарммедполис РТ» и японская компания K.K. Mirai Genomics подписали соглашение о создании производства японских приборов для быстрой генетической диагностики инфекционных заболеваний Lifering, что позволит сократить смертность от инфекций благодаря раннему установлению диагноза. Его запланировали запустить в медицинском промышленном парке.



В апреле этого года стало известно, что «Казань Экспо» могут переоборудовать в госпиталь в случае ухудшения ситуации с коронавирусом в республике. Источники «Реального времени», знакомые с ситуацией, подтвердили эту информацию. Власти опровергли данное сообщение.



Международный выставочный центр «Казань Экспо» открылся в октябре 2018 года. Здание состоит из трех выставочных павильонов, соединенных галереей. В центре расположен современный конгресс-холл на 3 тыс. мест, 35 залов-трансформеров вместимостью от 30 до 500 человек. Тут же размещены офисные помещения, зоны питания и парковка.

