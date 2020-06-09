46 нарушений обнаружил Ростехнадзор на стройке КГЭУ

Фото: "Реальное время"

Инспекторы Ростехнадзора обратились в Арбитражный суд РТ после визита на стройку будущего 20-этажного общежития Казанского государственного энергоуниверситета. На этом объекте вуза проверяющие обнаружили 46 нарушений строительных норм.



Значительная часть нарушений касалась несоответствия выполненных работ утвержденному проекту строительства при возведении свайного фундамента. Представители Поволжского управления Ростехнадзора предупредили о возможной угрозе причинения вреда жизни или здоровью граждан и попросили суд остановить стройку

В арбитраже представители КГЭУ уверяли, что почти половина нарушений уже устранена, однако суд постановил — приостановить строительство на 60 суток.

Решение АС РТ вступило в силу, однако стройка на 370 млн рублей продолжается, в чем убедились журналисты «Реального времени».