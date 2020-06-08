Путин присвоил звание «Заслуженный деятель науки» соавтору поправок в Конституцию, уроженке Татарстана Хабриевой

Президент Владимир Путин присвоил почетное звание «Заслуженный деятель науки» сопредседателю рабочей группы по разработке поправок в Конституцию Талии Хабриевой.

Звание присвоено «за заслуги в научной деятельности и многолетнюю добросовестную работу», говорится в указе президента, опубликованном на портале правовой информации.

Рабочая группа по поправкам в Конституцию была создана указом президента РФ Владимира Путина 15 января. Помимо Хабриевой, в ее состав вошли председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, заведующий кафедрой конституционного и административного права юридического факультета КФУ Евгений Султанов.



Разработанные рабочей группой поправки 11 марта одобрили Госдума и Совет Федерации. Общероссийское голосование по ним пройдет 1 июля.

Талия Хабриева — академик РАН, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, представитель Российской Федерации в Европейской комиссии за демократию через право. Также она является почетным членом Академии Наук Татарстана, заслуженным деятелем науки РФ и РТ.