Ак Барс Банк и ЦИАН запустили витрину недвижимости

На сайте можно выбрать понравившийся объект недвижимости и мгновенно подать заявку на ипотеку.



Ак Барс Банк и ЦИАН (16+) запустили новый проект — витрину жилой недвижимости с возможностью выбрать объект и подать заявку на покупку в ипотеку. Витрина дает возможность выбрать квартиру в новостройке или жилье на вторичном рынке, посмотреть доступность супермаркетов, школ, детских садов, поликлиник и остановок транспорта. На сайте внедрен удобный калькулятор, чтобы сразу рассчитать ипотеку на понравившийся объект.

Витрина всегда актуальна и содержит реальные объекты. Банк ежедневно обновляет базу. Все представленные на сайте застройщики аккредитованы Ак Барс Банком, поэтому подготовка сделки проходит быстрее.

«Сотрудничество с ЦИАН и запуск витрины недвижимости на сайте Ак Барс Банка стали продолжением стратегии масштабной цифровизации банка. Для удобства наших клиентов мы предоставляем сервис по поиску и сравнению объектов недвижимости, а затем дальнейшему оформлению их в ипотеку в одном месте», — подчеркнул Михаил Марин, заместитель председателя правления Ак Барс Банка.

С помощью встроенного калькулятора клиент может настроить параметры ипотеки: размер первоначального взноса и срок кредита. На основе этих данных определяется персональная процентная ставка по ипотеке от Ак Барс Банка и ежемесячный платеж.

«На данный момент ЦИАН — крупнейший технологический сервис по поиску недвижимости в России с самой большой и полной базой объектов по продаже недвижимости: более 4 тысяч жилых комплексов с представленными в них 400 тысячами объектов первичного и более 800 тысячами объектов вторичного рынка. Мы очень рады совместному проекту с Ак Барс Банком, ведь витрина недвижимости на сайте банка поможет клиентам быстрее и удобнее выбрать недвижимость за счет точной процентной ставки и платежа по каждому отдельному объявлению, что, в свою очередь, увеличит собираемость заявок на ипотеку с сайта Ак Барс Банка. Помимо этого, витрина недвижимости поможет клиентам с одобрением по ипотеке быстрее выбрать недвижимость, так как представленные ЖК и новостройки уже аккредитованы Ак Барс Банком», — добавил product owner продукта «Витрина недвижимости» ЦИАН Станислав Лисунов.

ПАО «Ак Барс Банк»

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