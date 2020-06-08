В Зеленодольске 80-летняя пенсионерка отдала мошеннику 675 тыс. рублей, которые копила всю жизнь

В Зеленодольске 80-летняя жительница отдала «сотруднику банка» 675 тыс. рублей, которые накопила за всю жизнь. Об этом сообщает пресс-служба отдела МВД России по Зеленодольскому району.

Пенсионерка рассказала, что когда она была на даче, ей позвонил неизвестный. Он представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что с одной ее банковской карты мошенники сняли деньги и то же самое сейчас происходит с другой картой.

«Сотрудник банка» обратился к бабушке по имени отчеству и назвал точную сумму, которая была на карте. Поэтому пенсионерка ему поверила.

Мошенники пригласили женщину приехать в отделение банка, снять деньги с карты и перевести их на другой счет. Пенсионерка последовала «инструкции» и лишилась 675 тыс. рублей. По факту возбуждено уголовное дело по ст.159 ч. 2 УК РФ (мошенничество).

В конце мая в Бугульме 61-летний мужчина также перевел 523 тыс. рублей мошеннику, который позвонил с «горячей линии банка»



Прокурор Татарстана Илдус Нафиков сообщил, что в республике участились случаи дистанционного мошенничества. «Поражает, насколько люди хотят быть обманутыми. Еженедельно похищают до 50 млн рублей», — сказал прокурор.

