Ответит за лед на министерской крыше: в Казани судят бывшего управделами Минздрава РТ
Сегодня в Вахитовском суде Казани стартует процесс по делу о тяжелых травмах прохожей, на которую в марте 2024-го рухнул лед с крыши подразделения Минздрава Татарстана. В халатности обвиняют 41-летнего Идеала Айзетуллова, экс-управляющего делами министерства, передает из суда журналист «Реального времени».
По версии силовиков, именно Айзетуллов отвечал за своевременное заключение договора по расчистке снега и льда на зданиях ведомства. Однако такого договора не было по объекту на улице Горького, 14, где базируется Управление здравоохранения Казани. В итоге 26 марта 2024 года пострадала 39-летняя женщина, которая просто шла по тротуару мимо здания с нечищеной крышей. Случайная жертва жива, однако эксперты установили — полученные травмы нанесли ее здоровью тяжкий вред.
После ЧП и возбуждения дела управделами оставил эту должность, но остался в системе Минздрава. Сначала поработал ведущим экономистом в Республиканском центре крови, затем занял пост замначальника в Республиканском бюро судмедэкспертизы.
По части 2 статьи 293 УК РФ (халатность) обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы. Первоначально в СК эту историю расследовали по признакам статьи 238 УК РФ (выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья граждан).
Справка
Идеал Айзетуллов родился 28 августа 1983 года.
В 2006 году окончил Казанский государственный медицинский университет по специальности «лечебное дело», в 2007 году — интернатуру по специальности «хирургия». В 2011 году окончил Казанский приволжский федеральный университет по специальности «менеджмент организации».
Проходил повышение квалификации в 2009 году в Первом Московском государственном медицинском университете имени И.М. Сеченова, КГМА и НОУ «Здоровая среда» ДПО КЦЭПП.
Трудовую деятельность начал в 2008 году в ФГУ «361 военный госпиталь ПУ р ВО» МО РФ, врачом-методистом. В 2009 году работал в Буинской ЦРБ врачом-рентгенологом, затем врачом-рентгенологом в Городской больнице скорой медицинской помощи №1 города Казани. С 2010 года был специалистом по медицинскому оборудованию в ЗАО «Тошиба Медикал Системз», г. Москва. С 2014 года занимал должность руководителя отдела внедрения и сопровождения медицинских информационных систем в ЗАО «ВИТАКОР», затем работал заместителем директора в ООО «ВИТАКОР КОНСАЛТИНГ».
29 декабря 2016 года назначен на должность управляющего делами Министерства здравоохранения Татарстана, которую покинул в прошлом году.
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