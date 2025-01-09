Ответит за лед на министерской крыше: в Казани судят бывшего управделами Минздрава РТ

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Вахитовском суде Казани стартует процесс по делу о тяжелых травмах прохожей, на которую в марте 2024-го рухнул лед с крыши подразделения Минздрава Татарстана. В халатности обвиняют 41-летнего Идеала Айзетуллова, экс-управляющего делами министерства, передает из суда журналист «Реального времени».

По версии силовиков, именно Айзетуллов отвечал за своевременное заключение договора по расчистке снега и льда на зданиях ведомства. Однако такого договора не было по объекту на улице Горького, 14, где базируется Управление здравоохранения Казани. В итоге 26 марта 2024 года пострадала 39-летняя женщина, которая просто шла по тротуару мимо здания с нечищеной крышей. Случайная жертва жива, однако эксперты установили — полученные травмы нанесли ее здоровью тяжкий вред.

Айзетуллов (слева) и его адвокат. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

После ЧП и возбуждения дела управделами оставил эту должность, но остался в системе Минздрава. Сначала поработал ведущим экономистом в Республиканском центре крови, затем занял пост замначальника в Республиканском бюро судмедэкспертизы.

По части 2 статьи 293 УК РФ (халатность) обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы. Первоначально в СК эту историю расследовали по признакам статьи 238 УК РФ (выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья граждан).