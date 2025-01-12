Предполагаемый обрыв провода мог стать причиной разрушительных лесных пожаров в Калифорнии

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Компания Edison International сообщила, что упавший провод был обнаружен на опоре, связанной с линией электропередачи Eagle Rock Sylmar 220 кВ, что может быть связано с разрушительными лесными пожарами в Южной Калифорнии. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

— На опоре, связанной с линией Eagle Rock Sylmar 220 кВ, был обнаружен упавший провод, — цитирует издание сообщение Edison International. Однако, компания подчеркивает, что не может с уверенностью заявить, стал ли обрыв провода причиной возгорания, или же повреждение произошло после начала пожаров.

Мощные лесные пожары, начавшиеся в округе Лос-Анджелес 7 января, уже называют одним из самых разрушительных стихийных бедствий в истории региона. Быстрому распространению огня способствовала сухая и ветреная погода, по мнению метеорологов.

По данным сервиса AccuWeather, ущерб от пожаров оценивается в колоссальные 150 миллиардов долларов. Огонь уничтожил дома множества жителей, включая известные голливудские имена, такие как Энтони Хопкинс, Адам Броди, Анна Фэрис, Мел Гибсон и другие.

Ситуация осложняется появившейся информацией от Daily Mail о том, что мэр Лос-Анджелеса менее чем за неделю до начала пожаров потребовала сократить бюджет пожарной службы на 49 миллионов долларов. Планировалось закрыть 16 пожарных станций.

Рената Валеева