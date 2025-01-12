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Происшествия

В Ставрополе тушат пожар в офисе сервисного центра «Камаз»

17:07, 12.01.2025
В Ставрополе тушат пожар в офисе сервисного центра «Камаз»
Фото: Динар Фатыхов

Спасатели ликвидируют возгорание в административном здании сервисного центра «Камаз» в Ставрополе. Об этом сообщает «Интерфакс».

Пожар был локализован на площади 300 квадратных метров. Подразделения МЧС работают по второму рангу. По данным ведомства, погибших и пострадавших нет. Из здания был эвакуирован один человек.

Ранее сообщалось о возгорании фасада административного здания на территории сервисного центра торгово-финансовой компании «Камаз».

Рената Валеева

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Происшествия

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