В Ставрополе тушат пожар в офисе сервисного центра «Камаз»
Спасатели ликвидируют возгорание в административном здании сервисного центра «Камаз» в Ставрополе. Об этом сообщает «Интерфакс».
Пожар был локализован на площади 300 квадратных метров. Подразделения МЧС работают по второму рангу. По данным ведомства, погибших и пострадавших нет. Из здания был эвакуирован один человек.
Ранее сообщалось о возгорании фасада административного здания на территории сервисного центра торгово-финансовой компании «Камаз».
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