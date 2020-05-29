В Бугульме мужчина перевел 523 тыс. рублей мошеннику, который позвонил с «горячей линии банка»

В Бугульме 61-летний житель перевел 523 тыс. рублей мошеннику, который представился сотрудником службы безопасности банка, сообщает пресс-служба отдела МВД России по Бугульминскому району.

Мужчина рассказал, что с ним по телефону связался неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Мошенник сообщил, что со счета потерпевшего пытаются похитить деньги. Чтобы это предотвратить, по словам звонившего, нужно было прийти в банк, снять все сбережения и перевести их на указанный счет. Лжесотрудник банка убедил потерпевшего заявителя, что все деньги вернут на следующий день.

МВД предупреждает: если вам звонят от имени банка и просят сообщить данные карты или предупреждают о подозрительных операциях, лучше прекратить разговор и самим позвонить на горячую линию банка.

26 мая прокурор Татарстана Илдус Нафиков собрал брифинг, чтобы рассказать о дистанционном мошенничестве. «Поражает, насколько люди хотят быть обманутыми. Еженедельно похищают до 50 млн рублей», — сказал прокурор.