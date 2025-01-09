Самолет из Нижнекамска экстренно приземлился в Шереметьево из-за сообщения о бомбах

На месте работают оперативные службы

Фото: Максим Платонов

Самолет, следовавший рейсом DP-6846 из Нижнекамска в Москву, около часа назад совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево после того, как один из пассажиров заявил о наличии у него двух бомб. На месте работают оперативные службы, сообщили телеграм-каналы.



Мужчина, находившийся в нетрезвом состоянии, уже задержан. Сообщается, что он ударил пассажирку, которая пыталась его успокоить во время полета. Проверка самолета и багажа не выявила взрывных устройств.

— Мужчина, предварительно, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, во время полета напал на соседку по креслу, а также заявил о якобы наличии у него взрывного устройства, — передает слова экстренных служб «Интерфакс».



Рената Валеева