В Балтийском море дрейфует танкер с 100 тыс. тонн нефти

Фото: Динар Фатыхов

В Балтийском море неуправляемый танкер Eventin под флагом Панамы дрейфует с грузом около ста тысяч тонн нефти. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на командование Германии по чрезвычайным ситуациям на море.

Танкер, потерявший возможность маневрировать, движется на малой скорости в прибрежных водах к северу от острова Рюген. По данным немецкого командования, Eventin перевозит около 99 тыс. тонн нефти.

В настоящее время командование по чрезвычайным ситуациям на море руководит операцией по предотвращению возможного разлива нефти. К танкеру направлены многоцелевое судно Arkona и буксир. Для мониторинга обстановки и сбора дополнительной информации в район дрейфа вылетел самолет Do 228.

В пресс-службе ведомства заявили, что на данный момент нет угрозы утечки нефти с танкера.

Напомним, в декабре 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение два танкера с мазутом, «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212», что привело к разливу 3,7 тыс. тонн мазута и загрязнению прибрежной зоны.

Рената Валеева