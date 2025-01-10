На январских праздниках в Татарстане произошло 90 пожаров

Фото: Динар Фатыхов

С 29 декабря по 8 января в Татарстане было зарегистрировано 90 пожаров. В результате них один человек погиб, еще пять, в том числе ребенок, получили травмы различной степени тяжести. Об этом на брифинге сообщил замначальника ГУ — начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Татарстану Максим Трущин.

По его словам, число пожаров в республике снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20%. Количество погибших людей сократилось в пять раз, а травмированных — в два раза.

Подавляющая часть пожаров — 67, или 74,4% от общего количества — происходили в жилом секторе. Наибольшее количество пожаров приходится на:

надворные постройки на территории домовладения (бани, сараи, гаражи) — 29, или 43,2% от общего количества пожаров в жилье;

многоквартирные жилые дома — 12, или 18%,

частные жилые дома — 11, или 12%, двое травмированных,

садовые дома — 4, или 6%, один погибший.

Наиболее распространенными причинами возгораний на зимних каникулах стали нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования, неосторожное обращение с огнем, а также нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей.

Напомним, недавно в Казани произошел пожар из-за загоревшегося электровелосипеда. Горение было ликвидировано до прибытия сотрудников МЧС.

Галия Гарифуллина