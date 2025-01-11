Укатала до смерти: в Казани арестовали автоледи-«сироту», что погубила подругу на «ватрушке»

Фото: Ирина Плотникова

Под домашний арест до 10 марта отправил Приволжский суд Казани 22-летнюю Эвелину Якупову, которая полностью признала вину в смертельном прокате своей подруги Дарьи Архиповой на «ватрушке», закрепленной тросом к иномарке. На заседании защита просила о более мягкой мере пресечения для «юной и неопытной девушки с трудной судьбой» — в пятилетнем возрасте обвиняемая осталась сиротой и была принята в другую семью с переменой имени, передает журналист «Реального времени».

За рулем Якупова всего два года. До задержания работала медсестрой в казанской горбольнице №7, куда и привезла ночью 8 января пострадавшую подругу.

Напомним, студентка Поволжского университета физкультуры Архипова получила смертельные травмы в 1 час 6 минут 8 января, когда на скорости врезалась в дорожный знак, катаясь на «ватрушке», закрепленной за Hyundai в Новом Аракчино. Предварительно установлено — иномарка двигалась по улице Равнинной со скоростью 40 км/ч, а закрепленные за ней надувные сани слетели с дороги вместе с «пассажиркой», которой не повезло — путь ей преградил столб дорожного знака, единственное препятствие в данном месте.

Были ли трезвы все участники этого проката — уже не установить. Якупова оказалась в полиции лишь 10-го января, и медосвидетельствование ей не проводили. Что до погибшей, то результат соответствующей экспертизы пока не готов.

При этом медикам о раненой представили иную информацию — якобы девушка каталась с горки сама и врезалась в забор.

Запись со стационарной камеры в районе ЧП помогла восстановить детали случившегося. На данный момент установлено: в ту ночь в автомобиле было трое — две девушки и их приятель. За рулем в момент столкновения слетевшей с дороги «ватрушки» находилась владелица Hyundai, считают силовики. После столкновения скорую на место вызывать не стали, повезли девушку в больницу. А примерно через два часа Якупова и ее друг вернулись на место. При этом медсестра-автомобилистка попыталась забросать ногами лужу крови свежим снегом, что зафиксировала камера.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

10-го на допросе Якупова полностью признала вину. Первоначально силовики избрали ей подписку о невыезде, однако отдел девушка покинуть не успела. Руководитель следственного органа отменил постановление о мере пресечения и дал команду на задержание.

Сегодня в суде следователь спецотдела ГСУ МВД Татарстана Раиль Сагдеев просил для обвиняемой домашний арест на два месяца. Он указывал — фигурантка не только покинула место ДТП, но и двое суток скрывала свою причастность к смерти подруги.

Помощник прокурора Казани Марат Сайфутдинов ходатайство поддержал. Защита категорически возражала.

Адвокат Ирина Муратова указывала — в содеянном ее клиентка раскаивается:

— Действительно, она нарушила правила дорожного движение, но все это произошло не по ее инициативе, а по инициативе погибшей девушки, которая является близкой подругой... Скрылась [с места] ввиду растерянности, потерянности. Сразу после происшествия стала звонить в скорую, но телефон не отвечал, и было принято решение доставить потерпевшую в тяжелом состоянии в больницу, где она (Якупова), работает. Но потерпевшая скончалась.

После этого, автомобилистка, по словам адвоката, отправилась к матери своей подругу и рассказала о случившемся. «Свою вину она не снимает. Но прошу учесть чистосердечное признание. Она привлекается впервые. Юная, неопытная девушка с трудной судьбой. В детском возрасте осталась без попечения родителей, сиротой. Но тем не менее выучилась, хорошо работает, и на заработанные купила недорогую подержанную машину», — поделилась Ирина Муратова.

Адвокат пыталась выяснить у следователя — по какой причине 10 января была отменена избранная подписка о невыезде? Тот пояснил, что ответить может лишь его руководитель. По мнению защиты, причиной послужил общественный резонанс, «созданный представителями СМИ», и желание показать потенциальным нарушителям, что бывает за такие «покатушки».

О погибшей известно не очень много. 20-летняя Дарья Архипова училась в Поволжском университете физкультуры, работала детским тренером по художественной гимнастике в центре творчества и спорта «Эверест». Мечтала воспитывать будущих чемпионов. Строила планы на наступивший 2025 год...