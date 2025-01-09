Поволжский ГУФКСиТ простился со студенткой, которая погибла в результате падения с тюбинга

Фото: Динар Фатыхов

Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма простился со студенткой, которая погибла в результате падения с тюбинга. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе университета.

Как ранее сообщалось, трагедия произошла в поселке Новое Аракчино, где Дарья, катаясь на тюбинге, врезалась в забор и получила серьезные травмы. Очевидцы немедленно вызвали скорую помощь. 20-летняя девушка с травмой головы была доставлена в больницу, но, к сожалению, скончалась через полчаса.

— Дарья училась на втором курсе колледжа Поволжского университета по направлению «физическая культура», занималась художественной гимнастикой и мечтала стать тренером. Она была талантливым и целеустремленным человеком, верным другом и всегда поддерживала окружающих, — сказано в сообщении.

