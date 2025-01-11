В Татарстане на автодороге М-7 «Волга» произошло ДТП: один человек погиб
На 776-м км автодороги М-7 «Волга» в Татарстане произошло смертельное ДТП, в результате которого погибла 34-летняя женщина, а 5-летний ребенок получил травмы и был доставлен в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
- По предварительным данным, водитель грузового автомобиля «Скания» совершил наезд на пешеходов вблизи поста «Малиновка».
На место происшествия оперативно выехала исполняющая обязанности прокурора Верхнеуслонского района Алсу Данилова для проведения расследования. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего и причины аварии.
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