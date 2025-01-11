В Татарстане на автодороге М-7 «Волга» произошло ДТП: один человек погиб

Фото: Динар Фатыхов

На 776-м км автодороги М-7 «Волга» в Татарстане произошло смертельное ДТП, в результате которого погибла 34-летняя женщина, а 5-летний ребенок получил травмы и был доставлен в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля «Скания» совершил наезд на пешеходов вблизи поста «Малиновка».

На место происшествия оперативно выехала исполняющая обязанности прокурора Верхнеуслонского района Алсу Данилова для проведения расследования. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего и причины аварии.





Анастасия Фартыгина