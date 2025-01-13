Число жертв лесных пожаров в Калифорнии достигло 24

Число подтвержденных смертей в результате разрушительных лесных пожаров в американском штате Калифорния возросло до 24. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на CNN.

Ранее сообщалось о 16 погибших. Власти предупреждают, что об окончательных цифрах говорить пока рано, поскольку поисково-спасательные операции продолжаются.

Чиновники подчеркивают, что угроза пожаров остается «очень высокой», несмотря на усилия пожарных. Более 105 тысяч человек по-прежнему находятся под предписанием об эвакуации, а тысячи строений были уничтожены огнем.

Президент США Джо Байден объявил в Калифорнии режим масштабного бедствия, подчеркнув серьезность ситуации. Он пообещал, что федеральное правительство полностью компенсирует все потери в течение шести месяцев, оказывая необходимую поддержку пострадавшим.

Рената Валеева