В Татарстане возбуждено уголовное дело после нападения бездомных собак на пенсионерку

Несколько соседей рассказали, что им не раз приходилось защищаться от этих животных

Фото: Василий Иванов

В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту нападения бездомных собак на 75-летнюю женщину. Инцидент произошел 9 января 2025 года в поселке Васильево Зеленодольского района.

С множественными ранами головы, лица, правого предплечья и ноги пенсионерка госпитализирована в хирургическое отделение районной больницы. Об этом «Реальному времени» сообщила пресс-служба Зеленодольского района.

— Резко стали кусать, я упала в лужу, старалась достать электрошокер. Но они ничего не боялись. Терзали меня. Дальше мысль была одна: «Лишь бы выжить!» Этих черных собак я знаю, они не первый раз кидаются. Хозяйские они, — рассказала пострадавшая.

На помощь женщине подоспели прохожие, которые вызвали скорую помощь. Пострадавшая, проживающая одна, сообщила о случившемся своей племяннице уже из больницы.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Местные жители сообщили, что проблема с агрессивными бродячими собаками не нова и что стая ежедневно выходит из одних и тех же ворот. Несколько соседей рассказали, что им не раз приходилось защищаться от этих животных.

Журналисты связались с владелицей собак, которые, по предварительным данным, напали на пенсионерку. По ее словам, на участке проживает взрослая собака и восемь ее четырехмесячных щенков. Девушка, представившаяся Настей, сообщила, что они приезжают кормить собак, поскольку на участке есть летняя кухня. Она выразила уверенность, что ее собаки не могли напасть на женщину, и объяснила, что некоторые щенки могут убежать, но большинство остаются на участке.

— Руководство поселка Васильево и Зеленодольского района было оперативно проинформировано о случившемся, есть заявление в полицию, Следственный комитет проводит проверку. Пострадавшей будет оказана вся необходимая поддержка, — сказано в релизе администрации района.



Следственными органами Следкома России по Татарстану возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и части 1 статьи 293 УК РФ (халатность).

В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего. В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за отлов безнадзорных животных.

Рената Валеева