Белый дом ввел новые санкции против российского энергосектора, в списке — гендиректор «Татнефти»

Фото: Ринат Назметдинов

Белый дом объявил о введении самых масштабных санкций США против российского энергетического сектора в ответ на продолжающиеся боевые действия и, как заявили в администрации, «рост объемов добычи и переизбыток энергоресурсов» в России. Об этом пишет ТАСС.

Новые санкционные меры нацелены на широкий круг участников рынка, включая 183 нефтяных танкера, десятки трейдеров, фирмы нефтесервиса и высокопоставленных чиновников отрасли. Значительное расширение санкционных списков коснулось и металлургической, и горнодобывающей промышленности России.

Согласно заявлению администрации Байдена, санкции расширены против тех, кто, по мнению США, работает над увеличением будущих объемов добычи нефти в России. Это свидетельствует о стремлении США ограничить не только текущие возможности российского экспорта, но и будущие проекты в энергетической сфере.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Введенные ограничения затрагивают ряд ключевых компаний и руководителей российской нефтегазовой отрасли. Под санкции попали:

президент «Лукойла» Вадим Воробьев и гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов;

глава «Зарубежнефти» Сергей Кудряшов;

«Газпром нефть», ее дочерние компании и глава Александр Дюков;

«Сургутнефтегаз» и дочерние компании;

заместители министра энергетики России Роман Маршавин и Эдуард Шереметцев;

директора департаментов Минэнерго: Петр Бобылев, Вадим Павлов, Дмитрий Семенов и Артем Верхов;

страховые компании «Ингосстрах» и «Альфастрахование»;

компании «Газпром СПГ Портовая» и «Газпром шельфпроект»;

компании «Ачимгаз», «Русгазбурения», и СП «Газпрома» и «Лукойла» «Лаявожнефтегаз»;

проект «Арктик СПГ — 2» и связанные с ним структуры;

представители руководства «Росатома».

Особое внимание уделяется так называемому теневому флоту, состоящему из 183 нефтяных танкеров, который, по мнению американских властей, используется для обхода ранее введенных санкций. Кроме того, санкции введены против 17 компаний и трех физических лиц из Гонконга, Латвии, Либерии, ОАЭ и России, предположительно участвующих в торговле российской нефтью.



Рената Валеева