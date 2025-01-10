Обнародованы кадры задержания мужчины, сообщившего о бомбе в самолете из Нижнекамска

МВД по Центральному федеральному округу опубликовало видео задержания пассажира, который угрожал взорвать самолет на рейсе Нижнекамск — Москва. На кадрах видно, что мужчина, одетый в ковбойскую шляпу, находится в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Напомним, инцидент произошел на борту самолета, следовавшего из Нижнекамска в Москву. По данным правоохранительных органов, мужчина сделал ложное заявление о намерении взорвать воздушное судно. По его словам, в полете он принимал лекарства.

— В отношении данного гражданина следователем следственного отдела ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры), — говорится в сообщении полиции.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

