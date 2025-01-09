В Перми 82 человека отравились продукцией пекарни, возбуждено уголовное дело

По предварительным данным, у заболевших выявлен возбудитель сальмонеллеза

Фото: Инна Серова

Число жителей Перми, обратившихся за медицинской помощью с признаками отравления после употребления продукции в пекарне, достигло 82 человек. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.



По факту массового отравления Следственное управление СК РФ по региону ранее возбудило уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

С 29 декабря 2024 года начали поступать обращения граждан, покупавших готовую продукцию в сети одной из пекарен Перми, в медицинские учреждения с симптомами пищевого отравления.

Ранее региональное управление Роспотребнадзора сообщило о регистрации неединичных случаев заболевания острыми кишечными инфекциями среди населения Перми с 30 декабря. Все пострадавшие связывали свое состояние с употреблением готовых блюд из сети пекарен «Хлебница» (ИП Ю. В. Гагарина). По предварительным данным ведомства, у заболевших выявлен возбудитель сальмонеллеза.



Рената Валеева