В России сформировали федеральный оперштаб по ликвидации ЧП с разливом мазута

Фото: Валерий Скурыдин

Федеральный оперативный штаб, созданный по поручению президента Владимира Путина для ликвидации последствий разлива мазута, прибыл в Анапу. В состав штаба вошли представители различных федеральных министерств и ведомств, уполномоченные принимать оперативные решения на месте.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России, глава ведомства Александр Куренков также прибыл в Анапу и лично проконтролирует ход работ на загрязненном побережье. Он проведет заседание правительственной комиссии для выработки дополнительных мер по скорейшей ликвидации последствий крушения двух танкеров.

Напомним, что 15 декабря в районе Керченского пролива во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». В результате аварии в море попало около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов, 27 моряков были эвакуированы, один погиб.

В Краснодарском крае введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры ведут круглосуточную работу по сбору загрязненного грунта, удалению нефтеводяной смеси из акватории и обработке сорбентом. В регионе также работают шесть центров по спасению птиц, пострадавших от мазута. Федеральный штаб будет работать на месте ЧС до полной ликвидации последствий разлива.

Рената Валеева