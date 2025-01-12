В Сочи зафиксировано землетрясение магнитудой 3,9

Фото: Василя Ширшова

Жители Сочи сообщили о подземных толчках, которые ощущались в различных районах города. В Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) сообщили, что звонки от граждан поступали массово.

По данным Единой геофизической службы РАН, землетрясение произошло в 20:43 мск. Магнитуда сейсмособытия составила 3,9, интенсивность — три балла, а очаг располагался на глубине пяти километров. Министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края сообщило, что объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме, погибших и пострадавших нет.

Напомним, что в субботу утром в Сочи также было зафиксировано несколько подземных толчков, самый мощный из которых имел магнитуду 3,5. Очаг, по приблизительным оценкам, находился в направлении Лазаревского района, примерно в 20 километрах от микрорайона Бытха.

По словам главы сочинской сейсмологической станции Елены Карпович, причиной землетрясений является продолжающийся рост молодых Кавказских гор.

Рената Валеева