В Лос-Анджелесе усилили меры безопасности из-за мародерства в зонах пожаров

Фото: Динар Фатыхов

Американские правоохранительные органы усилили меры безопасности в районах Лос-Анджелеса, пострадавших от лесных пожаров, на фоне участившихся случаев мародерства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.

Согласно информации издания, сотрудники Национальной гвардии и местной полиции усилили патрулирование в ряде районов, включая город Пасадина. Силовики также ограничивают доступ граждан в зоны, где все еще продолжается тушение пожаров.

Шериф округа Лос-Анджелес Роберт Луна сообщил, что в районе Итон было задержано 25 человек, еще четыре — в районе Пасифик-Палисейдс. Задержанных обвиняют в торговле наркотиками, скрытом ношении оружия и нарушении комендантского часа. По словам шерифа, один из задержанных по подозрению в мародерстве был одет в форму пожарной службы.

Также представитель полиции Лос-Анджелеса сообщил о задержании двух человек возле дома вице-президента Камалы Харрис после сообщения о возможной краже со взломом. Подозреваемые нарушили комендантский час, однако никаких признаков кражи или других преступлений правоохранители не обнаружили, и задержанные были отпущены.

Напомним, число подтвержденных смертей в результате разрушительных лесных пожаров в американском штате Калифорния возросло до 24.

Рената Валеева