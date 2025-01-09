Самолет рейсом из Нижнекамска благополучно приземлился после ложного заявления о бомбе

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Самолет авиакомпании «Победа» совершил штатную посадку после того, как один из пассажиров заявил о наличии у него взрывных устройств. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании, пишет ТАСС.



Ранее стало известно, что мужчина 1982 года рождения, находившийся в нетрезвом состоянии, был задержан.

Сообщается, что он ударил пассажирку, которая пыталась его успокоить во время полета. Проверка самолета и багажа не выявила взрывных устройств.