Дом сына Джо Байдена сгорел в результате пожаров в Калифорнии

Дом Хантера Байдена, сына президента США Джо Байдена, который тот арендовал в Малибу, полностью сгорел в результате разрушительных пожаров, охвативших штат Калифорния. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.

— Съемный дом Хантера Байдена в Малибу... разрушен до основания пожаром (в престижном районе — ред.) Пасифик-Палисейдс, — говорится в сообщении издания, которое сопровождается фотографиями уничтоженного огнем здания. Как пишет Daily Mail, это был «роскошный» дом с тремя спальнями и видом на Тихий океан.

Помимо дома Хантера Байдена, огнем также был уничтожен бывший дом актера Леонардо Ди Каприо, проданный им в 2021 году, а также дома ряда других голливудских знаменитостей, включая Энтони Хопкинса, Адама Броди и Анну Фэрис. Актер Бен Аффлек был вынужден покинуть свой дом из-за приближающегося пожара.

В округе Лос-Анджелес введены обязательные приказы об эвакуации для десятков тысяч жителей. Глава пожарной службы признал, что ресурсы были рассчитаны на борьбу с одним-двумя крупными пожарами. Ситуацию усугубляют сильные ветры, из-за которых приостановлена работа авиации. Кроме того, пожарные гидранты в районе Палисейдс оказались не функционирующими.

Пожары уже названы одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес. Еще один крупный пожар, Итон-Файр, охватил более 10 тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает безопасности около 13 тысяч зданий.

Рената Валеева