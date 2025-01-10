В Кукморском районе Татарстана произошло ДТП: пострадали два ребенка

Фото: Динар Фатыхов

В Кукморском районе республики произошла авария, в результате которой пострадали двое малолетних детей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Инцидент случился возле деревни Сазтамак, когда водитель автомобиля Skoda, не выбрав безопасную скорость, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Ладой Гранта».

По предварительным данным, в результате столкновения пострадали два ребенка, а также водитель «Лады Гранта». В настоящее время причины и обстоятельства происшествия выясняются. Прокурор Кукморского района взял ход процессуальной проверки под контроль.

Анастасия Фартыгина