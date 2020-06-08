Герхард Шредер остался главой совета директоров «Роснефти»

Совет директоров «Роснефти» переизбрал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера на пост председателя. Первое заседание прошло в пятницу, 5 июня.

На нем был также утвержден состав комитетов совета директоров и избраны их председатели, следует из сообщения компании.

Напомним, Шредер посещал Казань два года назад во время ЧМ-2018. Он встретился с президентом РТ Рустамом Миннихановым и проехался по городу с экскурсией. Однако главной целью визита главы совета директоров «Роснефти» стал матч между сборными Германии и Южной Кореи, проходивший в Казани 27 июня 2018 года.