Прокуратура Татарстана начала проверку по ролику с посаженной в мусорный контейнер девочкой

В Татарстане прокуратура начала проверку после появления в соцсетях видео, на котором две женщины посадили девочку в мусорный контейнер.

В надзорном ведомстве усмотрели признаки ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. Сейчас идет поиск появившихся на видео женщин и девочки, сообщили в прокуратуре.

Ранее в соцсетях появился ролик, на котором видно, как две взрослые женщины ищут в мусорном баке просроченные продукты и для удобства посадили прямо в контейнер ребенка. Пользователи сообщили, что происходящее снято в Казани на улице Ибрагимова.