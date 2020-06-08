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Прокуратура Татарстана начала проверку по ролику с посаженной в мусорный контейнер девочкой

12:18, 08.06.2020 1
Прокуратура Татарстана начала проверку по ролику с посаженной в мусорный контейнер девочкой
Фото: wikimedia.org

В Татарстане прокуратура начала проверку после появления в соцсетях видео, на котором две женщины посадили девочку в мусорный контейнер.

В надзорном ведомстве усмотрели признаки ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. Сейчас идет поиск появившихся на видео женщин и девочки, сообщили в прокуратуре.

Ранее в соцсетях появился ролик, на котором видно, как две взрослые женщины ищут в мусорном баке просроченные продукты и для удобства посадили прямо в контейнер ребенка. Пользователи сообщили, что происходящее снято в Казани на улице Ибрагимова.

Происшествия Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Тахир Давлетшин 12:20
    Прокуратуре делать нечего ?
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