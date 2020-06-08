В Минтрансе Татарстана заявили, что республика готова к открытию круизного сезона на Волге

Татарстан технически готов к открытию круизного сезона на Волге, сообщила пресс-секретарь Минтранса республики Наиля Клевлеева.

По ее словам, в Татарстане провели углубительные работы, чтобы четырехпалубники могли останавливаться. «Мы готовы принять, и уровень воды в Волге тоже позволяет. У нас технически все готово, могут подходить большие суда», — сказала Клевлеева ТАСС.

При этом Казанский речной порт уже начал обслуживать рейсы из Казани до Болгар и Тетюшей. 25 мая начали выполняться регулярные рейсы до Свияжска с заходом в Набережные Моркваши, Пустые Моркваши, Дачную и Рудник.

«Болгар и Свияжск — одни из крупнейших туристических точек притяжения республики, но прием круизных кораблей с туристами пока под вопросом», — уточнила пресс-секретарь Минтранса РТ.

Накануне мэрия Казани подготовила гид, куда можно отправиться из Речного порта Казани.