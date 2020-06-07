Гайд: Куда отправиться из Речного порта Казани?

В Казани опубликован список мест, куда можно отправиться из Речного порта. Его подготовила мэрия города.

Свияжск

Отправление ежедневно в 9:00. Обратный рейс в 15:15

На острове-граде можно посетить Музей дерева и монастыри. Успенско-Богородицкий монастырь известен фресками, в Иоанно-Предтеченском находится старейшая церковь Татарстана.

Верхний Услон и Печищи

Отправление ежедневно в 7:00, 12:00, 16:00 и 19:00. Обратные рейсы в 5:50, 7:50, 12:50, 16:50

В Верхний Услон нужно отправляться за красивым видом на Волгу и Казань. В Печищах главная достопримечательность — древний Печищинский разрез, напоминающий слоеный торт. Потом можно спуститься на берег, где сохранилась старая известковая печь.

Камское Устье

Отправление в 8:00 по пятницам, субботам и воскресеньям. Обратный рейс в 16:35

В Камском Устье находится Юрьевская пещера. А с отвесных берегов горы Лобач открываются чудесные виды на Волгу.

Болгар

Отправление в 8:00 по пятницам, субботам и воскресеньям. Обратный рейс в 15:40

В Болгаре находится Болгарский историко-архитектурный музей-заповедник со старинными минаретами, мавзолеем и Ханским дворцом. Здесь же главная Instagram-достопримечательность — Белая мечеть.

Тетюши

Отправление в 8:00 по пятницам, субботам и воскресеньям. Обратный рейс в 15:05

Здесь можно увидеть купеческую архитектуру, памятник огромной белуге и старинный Троицкий собор.

Ключищи

Отправление ежедневно в 7:15, 14:00, 18:30. Обратные рейсы в 5:30, 9:30, 17:50

Село известно Заводом керамических изделий, рядом с которым сохранилась высокая печь старинного кирпичного завода. Здесь же находится церковь XIX века, которую отреставрировали несколько лет назад.