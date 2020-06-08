Минниханов поздравил социальных работников Татарстана с профессиональным праздником

Президент Татарстана Рустам Минниханов обратился к социальным работникам республики с поздравлением.

«Находясь на переднем крае защиты здоровья в условиях распространения эпидемии нового коронавируса, вы оказываете всестороннюю и неоценимую помощь людям, которые находятся в группе риска. Хочу искренне поблагодарить всех за самоотверженный труд, инициативу и ответственность, за большую работу, неравнодушие и отзывчивость, которые побуждают вас творить добрые дела», — цитирует обращение Минниханова пресс-служба президента РТ.

Руководитель республики отметил, что 20 лет назад День социального работника был утвержден в России для чествования представителей одной из самых гуманных профессий.

Напомним, что День социального работника был учрежден 27 октября 2000 года и назначен на 8 июня. Отмечается, что именно 8 июня 1701 года император Петр I распорядился создать «богадельни нищих, больных и престарелых», где на десять больных должен приходиться один здоровый жилец, ухаживающий за немощными.