«Газпром» объявил тендер на поставку труб за рекордные 100 млрд рублей

ООО «Газпром инвест» объявило о закупке партии труб большого диаметра. Начальная цена контракта составляет 98,4 млрд рублей.

Речь идет о поставке 1,279 млн тонн в 2021 и 2022 году, пишет «Интерфакс». Средняя цена одной тонны оценивается в 76,9 тысяч рублей.

Поставка предусмотрена на базы «Газпром инвеста» в Ухте, Бугуруслане, Рыздвяном и Романово.

До этого самой крупной сделкой считалась закупка труб на 41 млрд рублей.