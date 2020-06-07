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Промышленность

«Газпром» объявил тендер на поставку труб за рекордные 100 млрд рублей

19:23, 07.06.2020

ООО «Газпром инвест» объявило о закупке партии труб большого диаметра. Начальная цена контракта составляет 98,4 млрд рублей.

Речь идет о поставке 1,279 млн тонн в 2021 и 2022 году, пишет «Интерфакс». Средняя цена одной тонны оценивается в 76,9 тысяч рублей.

Поставка предусмотрена на базы «Газпром инвеста» в Ухте, Бугуруслане, Рыздвяном и Романово.

До этого самой крупной сделкой считалась закупка труб на 41 млрд рублей.

ПромышленностьЭнергетикаБизнес
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