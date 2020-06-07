Власти Нижнекамска опубликовали официальные данные по COVID-19

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Нижнекамске зафиксировано 168 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За последние сутки выявлен один новый пациент с COVID-19.

Сейчас пациент находится на изоляции под наблюдением врачей, передает пресс-служба администрации Нижнекамского района.

Напомним, в Татарстане за сутки подтверждены 54 новых случая. Больше всего заболевших в Казани (29 человек) и в Набережных Челнах (11). Общее количество зафиксированных заражений достигло 3 558 человек.