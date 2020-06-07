Макгрегор вновь заговорил о завершении карьеры
Боец смешанных единоборств Конор Макгрегор второй раз чуть больше чем за год объявил о завершении своей спортивной карьеры.
«Привет, ребята! Я решил завершить карьеру бойца. Спасибо всем за воспоминания!», — написал бывший чемпион UFC в двух весовых категориях в своем Twitter.
Hey guys I’ve decided to retire from fighting.— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) June 7, 2020
Thank you all for the amazing memories! What a ride it’s been!
Here is a picture of myself and my mother in Las Vegas post one of my World title wins!
Pick the home of your dreams Mags I love you!
Whatever you desire it’s yours pic.twitter.com/Dh4ijsZacZ
Ранее Макгрегор неоднократно объявлял о завершении карьеры, но все же возвращался в спорт.
Напомним, что в легком весе боец потерял свой чемпионский пояс после поражения от российского бойца Хабиба Нурмагомедова.Спорт
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