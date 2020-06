Макгрегор вновь заговорил о завершении карьеры

Боец смешанных единоборств Конор Макгрегор второй раз чуть больше чем за год объявил о завершении своей спортивной карьеры.

«Привет, ребята! Я решил завершить карьеру бойца. Спасибо всем за воспоминания!», — написал бывший чемпион UFC в двух весовых категориях в своем Twitter.

Hey guys I’ve decided to retire from fighting.

Thank you all for the amazing memories! What a ride it’s been!

Here is a picture of myself and my mother in Las Vegas post one of my World title wins!

Pick the home of your dreams Mags I love you!

Whatever you desire it’s yours pic.twitter.com/Dh4ijsZacZ