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Макгрегор вновь заговорил о завершении карьеры

14:22, 07.06.2020
Макгрегор вновь заговорил о завершении карьеры
Фото: wikimedia.org

Боец смешанных единоборств Конор Макгрегор второй раз чуть больше чем за год объявил о завершении своей спортивной карьеры.

«Привет, ребята! Я решил завершить карьеру бойца. Спасибо всем за воспоминания!», — написал бывший чемпион UFC в двух весовых категориях в своем Twitter.

Ранее Макгрегор неоднократно объявлял о завершении карьеры, но все же возвращался в спорт.

Напомним, что в легком весе боец потерял свой чемпионский пояс после поражения от российского бойца Хабиба Нурмагомедова.

Спорт
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