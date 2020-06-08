В Татарстане ожидается туман и до +25˚

В понедельник, 8 июня, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Возможен небольшой и умеренный дождь, ночью — местами. В отдельных районах республики будет гроза.

Ночью и утром местами будет туман, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Во время грозы возможны кратковременные усиления до 15—20 м/с.

Ночью температура воздуха опустится до +9..+14˚. Максимальная температура воздуха днем +20..+25˚.