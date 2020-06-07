Минниханов обсудил с руководством «ПремиумСтройИнвест» проект центра медицинской реабилитации

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с руководством ООО «ПремиумСтройИнвест». Стороны обсудили вопросы реализации инвестиционного проекта строительства многопрофильного центра медицинской реабилитации в Казани, сообщает пресс-служба президента РТ.

Проект был одобрен в октябре прошлого года на заседании Инвестиционного совета республики.



5 июня Минниханов встретился в казанском Кремле с основателем маркетплейса ABC.ru Алексеем Банниковым. Банников намерен вложить более 200 млн рублей в строительство логистического центра в Зеленодольском районе.

