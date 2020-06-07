Шамиль Идиатуллин готов приехать с книгой «Бывшая Ленина» в Казань, «если позовут»

Писатель и журналист «Коммерсанта» Шамиль Идиатуллин сказал, что готов приехать в Казань с книгой «Бывшая Ленина».

«Презентовать, думаю, уже поздновато, книжка вышла в прошлом августе. Это почти год назад, получается. Но если позовут, конечно, очень обрадуюсь», — ответил он на вопрос корреспондента «Реального времени», будет ли он презентовать книгу в Казани.

Его роман вошел в шорт-лист премии «Большая книга». Однако Идиатуллин не ждет победы.

«Хотелось бы, конечно, но звезды подсказывают, что шансов немного. Широкая публика восприняла новый роман скорее прохладно», — сказал он.

