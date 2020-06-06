Чиновники Татарстана прочитали стихи Пушкина в честь Дня русского языка

В субботу, 6 июня, в соцсетях появилось видео, записанное татарстанскими чиновниками в честь Дня русского языка.

Стихи Александра Пушкина, чье 221-летие празднуется сегодня, прочли министр культуры РТ Ирада Аюпова, руководитель агентства «Татмедиа» Айдар Салимгараев, глава Минмолодежи республики Дамир Фаттахов и вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева.

Напомним, что сегодня, 6 июня, исполнился 221 год со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Считается, что именно его творчество обеспечило переход русского языка к его современному состоянию.

Сегодня заместитель руководителя республиканского агентства «Татмедиа» Эдуард Хайруллин опубликовал новый выпуск своего проекта «Новая Тартария», в котором рассказал о двух днях, которые Пушкин провел в Казани.

