Чубайс поручился за арестованного главу «Российской венчурной компании»

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс поручился перед судом за отправленного под домашний арест главу «Российской венчурной компании» (РВК) Александра Повалко.

«По личным качествам его всегда отличают порядочность, взвешенность и продуманность принимаемых решений», — цитирует личное поручительство Чубайса издание РБК.

Напомним, что ФСБ и МВД пришли с обысками в РВК и домой к Повалко 3 июня. Уже на следующий день он был задержан, а еще через день помещен под домашний арест. Следователи считают, что глава Российской венчурной компании направлял деньги фонда на личные проекты.