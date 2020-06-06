Чубайс поручился за арестованного главу «Российской венчурной компании»
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс поручился перед судом за отправленного под домашний арест главу «Российской венчурной компании» (РВК) Александра Повалко.
«По личным качествам его всегда отличают порядочность, взвешенность и продуманность принимаемых решений», — цитирует личное поручительство Чубайса издание РБК.
Напомним, что ФСБ и МВД пришли с обысками в РВК и домой к Повалко 3 июня. Уже на следующий день он был задержан, а еще через день помещен под домашний арест. Следователи считают, что глава Российской венчурной компании направлял деньги фонда на личные проекты.ОбществоБизнесТехнологииIT
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