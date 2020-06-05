Главу «Российской венчурной компании» суд отправил под домашний арест

Гагаринский суд Москвы отправил под домашний арест главу «Российской венчурной компании» (РВК) Александра Повалко по делу о злоупотреблении полномочиями.

Адвокат Повалко Георгий Антонов отметил, что он не считает себя виновным. Главе РВК грозит до десяти лет лишения свободы, пишет «РИА Новости».

Официально материалы дела не раскрываются. В самой компании поясняют, что следствие заинтересовалось сделками 2012—2016 годов. В частности, речь об инвестициях в американскую Alion Energy, которая разрабатывает и строит в разных странах мира солнечные электростанции.

По этой сделке уже проходит расследование, которое инициировала РВК. В компании утверждают, что следствие считает директора департамента инвестиций РВК участником аферы, в ходе которой совет директоров убедили в перспективах инвестиций в Alion. После деньги якобы вывели через подконтрольные фирмы. Причиненный ущерб оценивается в $22,7 миллиона.

Вчера в Москве задержали гендиректора АО «Российская венчурная компания» (РВК) Александра Повалко. А днем ранее, 3 июня, сотрудники ФСБ и МВД организовали обыски в офисе компании и доме Повалко.

