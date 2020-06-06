Камиль Бузыкаев нарисовал карикатуру о голосовании по поправкам в Конституцию

Башкирский художник Камиль Бузыкаев нарисовал карикатуру, посвященную предстоящему голосованию по поправкам в Конституцию.

На рисунке изображена председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, которая держит в руке бюллетень с уже проставленной галочкой «За». Около нее стоит вигвам, сделанный из листов с надписями российских партий: «ЛДПР», «КПРФ», «Единая Россия». А из вигвама торчит «фига».

Ранее YouTube заблокировал агитационный ролик «Почему поправки к Конституции России — это важно». Его признали содержащим дискриминационные высказывания, что нарушает правила сервиса. Видео опубликовало Федеральное агентство новостей (ФАН) 2 июня. По сюжету, в 2035 году в России так и не приняли поправки к 72-й статье Конституции РФ, в которых предлагалось закрепить понятие брака как союза мужчины и женщины. Из-за этого в России люди с нетрадиционной ориентацией получили возможность усыновлять детей, а из детдома ребенка с отцом встречает еще один отец и дарит ему платье.



Актер Александр Филимоненко, сыгравший роль гея-усыновителя в скандальном ролике, рассказал в интервью ТНВ, что не знал посыла видео.