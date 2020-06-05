Роналду стал первым в мире футболистом-миллиардером
Нападающий сборной Португалии и итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом, заработавшим за свою профессиональную карьеру один миллиард долларов. Об этом сообщает журнал Forbes.
Более половины этой суммы Роналду заработал благодаря заработной плате в своих клубах. Остальная часть накопилась из спонсорских контрактов футболиста.
35-летний португалец стал третьим в мире спортсменом, которому удалось пересечь данный рубеж. Ранее миллиард долларов за карьеру заработали гольфист Тайгер Вудс и боксер Флойд Мейвезер.
Отметим, что Роналду вошел в пятерку самых высокооплачиваемых звезд мира, уступив лишь модели Кайли Дженнер, рэперу Канье Уэсту и теннисисту Роджеру Федереру.
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