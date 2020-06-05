Forbes назвал самых высокооплачиваемых звезд мира

В тройку самых высокооплачиваемых звезд мира вошли модель Кайли Дженнер, рэпер Канье Уэст и теннисист Роджер Федерер. Вместе участники рейтинга заработали $6,1 млрд — на $200 млн меньше, чем в прошлом году.

Так, модель Кайли Дженнер заработала $590 млн. Хоть и девушка «годами преувеличивала масштабы своего бизнеса», полученные ею от продажи 51% своей косметической компании деньги реальны, отмечает Forbes.

Второе место досталось Канье Уэсту. Рэпер заработал $170 млн и получивший наибольшую часть доходов от сделки по производству кроссовок Yeezy с Adidas.

На третью строчку попал теннисист Роджер Федерер, который заработал $106,3 млн и стал первым представителем этого вида спорта, занявшим первое место среди спортсменов.

Отмечается, что футболист Криштиану Роналду, стал первым игроком спортивной команды, заработавшим $1 млрд в течение карьеры.

В конце мая издание сообщило, что за два последних месяца суммарное состояние 25 самых успешных бизнесменов мира выросло на $255 млрд. Наибольший прирост показал основатель Facebook Марк Цукерберг, который за восемь недель стал богаче на $31 млрд.

